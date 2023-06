Amalfi: istituita la Destination Management Marketing Organization di supporto alla filiera turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si costituisce ad Amalfi la Dmo, la Destination Management Organization, tra le prime in Campania. Entra, così, nella sua fase operativa il "Piano Strategico per la riattivazione e il rilancio turistico post Covid della Destinazione Amalfi" redatto dal professore Ejarque, tra i massimi esperti del settore, e voluto dall'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano. La Dmo di Amalfi, che funzionerà in realtà come una DM&MO (Destination Management Marketing Organization), è già operativa e ha tenuto diversi incontri con il Tavolo di Coordinamento Turistico con gli operatori del settore. Il prossimo step consisterà nella creazione della Rete di Destinazione che coinvolgerà tutto il sistema economico, ricettivo e turistico del Comune. "La nostra vision strategica è ambiziosa: intendiamo migliorare il valore della "visitor experience", assicurando l'attrattività, l'accessibilità, l'accoglienza e la sostenibilità. La Destination Management Organization di Amalfi – ha sottolineato il sindaco Daniele Milano – dovrà pianificare e realizzare tutte le attività strategiche e operative in tal senso Prossimo obiettivo sarà l'implementazione dei canali di comunicazione digitale e il sito multilingue. Il Piano Strategico di Sviluppo Turistico prevede una serie di linee di indirizzo da attuare nella gestione e nel marketing turistico, per creare un'offerta unica, con una nuova proposta di valore, che passa attraverso lo sviluppo sostenibile. Amalfi intende gestire il turismo e non più subirlo, puntando a posizionarsi sul mercato internazionale come una 'boutique destination'. Una pianificazione strategica che consentirà una gestione manageriale del turismo, favorendo il dialogo ed il supporto a tutti gli operatori coinvolti nella filiera turistica, stimolando il coinvolgimento della popolazione locale, per un turismo attivo 365 giorni l'anno". (segue) (Ren)