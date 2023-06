Amalfi: istituita la Destination Management Marketing Organization di supporto alla filiera turistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LA Dmo è una struttura composta dal Destination Manager della Città di Amalfi, il prof. Josep Ejarque, a cui fanno capo due figure professionali: l'Account Marketing e Promozione, Giulia Raineri, e la Social Media & Digital Marketing Specialist, Federica Dumont. Tra gli obiettivi strategici di Amalfi lo sviluppo di un'immagine di destinazione premium all'interno dell'offerta turistica della costiera amalfitana e di destinazione boutique nel mercato italiano, da visitare e vivere almeno una volta nella vita. Allungare, inoltre, la stagione turistica con la crescita dei flussi turistici durante tutto l'anno; rafforzare e incrementare il valore del brand "Amalfi" con la sua identità e personalità specifica; guardare al futuro garantendo e sviluppando sistemi di sostenibilità; migliorare la qualità complessiva dell'offerta della destinazione attraverso la collaborazione pubblico-privata; gestire il turismo per assicurare ai residenti una buona qualità di vita e consolidare l'immagine di Amalfi sui mercati turistici. "La mission è gestire il brand "Amalfi". La Dmo è la struttura che fa marketing, promozione e comunicazione al servizio degli operatori turistici e commerciali di Amalfi. Una sorta di dipartimento marketing del territorio – ha spiegato il prof. Ejarque - Attirare clienti per le strutture ricettive, ristorative e commerciali, attirare i turisti che ci interessano per target e far crescere l'economia della destinazione, con un'attività economica misurata ed equilibrata durante tutto l'anno". È sulla grande trasformazione del turismo post Covid che si è concentrato , inoltre, il prof. Ejarque: "Amalfi e l'Italia hanno sempre venduto il territorio, il turista invece compra l'esperienza Amalfi ha tutte le potenzialità per essere poli-prodotto con la definizione di nuove esperienze turistiche. La Dmo ha una funzione operativa, non politica, attiva 365 giorni l'anno, h24 per la promozione, creazione e gestione turistica della destinazione. Oggi si assiste al fenomeno dell'undertourism: la gente ricerca il well being, con destinazioni piccole, carine, boutique, dove si sta bene. Dobbiamo salvaguardare l'autenticità di Amalfi. Oggi è più importante quello che raccontano di noi di quello che raccontiamo noi. Dobbiamo stimolare un racconto autentico dell'esperienza, lavorando soprattutto su mercati europei ed intercontinentali. Amalfi è una delle destinazioni più identificative dell'Italia a livello mondiale. Deve essere in grado di reinventarsi e di riorganizzarsi affinché il turismo possa continuare, in futuro, ad essere il principale motore economico di questo territorio. È una sfida avvincente!". (Ren)