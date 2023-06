Cultura: al Campania Teatro festival si inaugura la mostra sul cinema di Mimmo Palladino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La fotografia di scena - afferma la curatrice Maria Savarese - è qualcosa che va oltre gli scatti posati e il backstage, appare quasi come un’etnografia visiva del set cinematografico, necessaria a cogliere aspetti e dettagli della vita quotidiana del lavoro filmico. È proprio in questo senso che il racconto di Pasquale Palmieri risulta unico e determinante, non solo nella sua capacità di svelare, attraverso le immagini, la costruzione dell’opera cinematografica di Paladino, ma nella sua peculiarità di ricostruire un particolare ambito della cultura contemporanea della nostra regione, quello dell’area del Sannio, aggiungendo un’ulteriore tessera al grande mosaico degli archivi fotografici privati, immensi patrimoni da conoscere, tutelare e valorizzare”. La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18, fino al 17 settembre 2023. Il biglietto è incluso in quello di ingresso a Villa Campolieto ed è acquistabile soltanto sul posto al prezzo di 5 euro. (segue) (Ren)