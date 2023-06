Edilizia: Istat, produzione costruzioni in calo del 3,8 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile 2023 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca del 3,8 per cento rispetto a marzo. Lo evidenzia l'Istat. Nella media del trimestre febbraio - aprile 2023 la produzione nelle costruzioni cala dello 0,8 per cento nel confronto con il trimestre precedente. "Ad aprile 2023 - commenta l'Istat - l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una marcata flessione mensile (-3,8 per cento) che si riflette in un risultato congiunturale negativo anche nel complesso del trimestre febbraio – aprile 2023. Anche in termini tendenziali ad aprile emerge un netto peggioramento, con la terza flessione consecutiva, sia nella serie grezza sia in quella corretta per gli effetti di calendario". Su base tendenziale, rileva inoltre l'Istat, l’indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 18 contro i 19 di aprile 2022) registra una flessione del 6,3 per cento, mentre l’indice grezzo diminuisce del 9,5 per cento. Nella media dei primi quattro mesi del 2023, l’indice corretto per gli effetti di calendario diminuisce dell’1,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’indice grezzo mostra una contrazione dell’1,8 per cento.(Rin)