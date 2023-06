Inps: Osservatorio lavoratori domestici, nel 2022 oltre 76 mila in meno, -7,9 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei lavoratori domestici (316.817 lavoratori, pari al 35,4 per cento del totale) proviene dall’Europa dell’Est; seguono i 272.583 lavoratori di cittadinanza italiana (30,5 per cento), quelli provenienti dal Sud America (7,8 per cento) e quelli dall’Asia Orientale (6,8 per cento). Prevale la tipologia di lavoro “Colf” con il 52 per cento del totale dei lavoratori, contro il 48 per cento della tipologia “Badante”. La tipologia “Colf” è prevalente tra i lavoratori italiani e quasi tutti i lavoratori stranieri, ad eccezione di quelli provenienti dall’Europa dell’Est, dall’Asia Medio Orientale e dall’America Centrale, in cui prevale la tipologia “Badante”. La classe d'età “50-54 anni” è quella con la maggior frequenza tra i lavoratori domestici, con un peso pari al 17,2 per cento del totale, mentre il 21,4 per cento ha un’età pari o superiore ai 60 anni e solo l’1,9 per cento ha un'età inferiore ai 25 anni. L’analisi dei dati sulle retribuzioni nel 2022 evidenzia che il gruppo più numeroso è nella classe retributiva 13mila euro e oltre (130.478 lavoratori). Si tratta del 14,6 per cento del totale. Le donne in media hanno una retribuzione più alta rispetto agli uomini. Il 46,5 per cento degli uomini si colloca sotto i 5mila euro l’anno, contro il 39,7 per cento delle donne. (Rin)