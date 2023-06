Lavoro: accordo Regioni-Inail per interventi formativi su salute e sicurezza sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo di collaborazione tra la Conferenza delle Regioni e l’Inail "intende favorire la realizzazione sui territori regionali di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro". E' quanto si legge in un comunicato della Conferenza delle Regioni. L’Inail mette a disposizione 10.462.000,00 milioni di euro. Risorse da ripartire tra le Regioni che si renderanno disponibili ad attuare le azioni di rafforzamento della formazione aggiuntiva a quella prevista dalla normativa vigente. Si vuole così rafforzare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a sostegno della consapevolezza dei rischi, per l’adozione delle più corrette misure di prevenzione. Le Regioni che aderiranno alle iniziative formative accederanno ai finanziamenti per progetti nell’ambito dei contesti produttivi previsti dalle risorse del Pnrr e in aggiunta rispetto agli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Per questi corsi di formazione rivolti alla cultura della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, all’informazione dei rischi e all’adozione delle più corrette misure di prevenzione, saranno emanati degli appositi avvisi pubblici entro il primo semestre 2024. (Rin)