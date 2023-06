Napoli: "Sportello al volo", le novità per il rilascio delle carte d'identità cartacee all'aeroporto di Capodichino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nell'ambito della riorganizzazione delle modalità di rilascio delle carte d'identità, recentemente approvata dalla giunta comunale di Napoli, a partire da lunedì 19 giugno sono state introdotte alcune novità per gli utenti dello sportello presente all'Aeroporto Internazionale di Capodichino. Si chiamerà "Sportello al volo", e non più Sportello del viaggiatore, il punto di riferimento per i viaggiatori italiani sprovvisti di carta d'identità e in possesso del titolo di viaggio, che hanno bisogno di ottenere la carta di identità in tempo utile per poter partire o ripartire. La carta d'identità viene emessa esclusivamente in formato cartaceo. A partire da lunedì 19 il servizio dello 'Sportello al volo' sarà rivolto esclusivamente ai cittadini italiani in transito presso l'aeroporto di Capodichino muniti di un biglietto aereo con partenza prevista entro le 48h successive alla richiesta. Il costo per il rilascio del documento è di euro 60,00.