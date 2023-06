Napoli: "Sportello al volo", le novità per il rilascio delle carte d'identità cartacee all'aeroporto di Capodichino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sportello è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed è posizionato all'interno dell'Aeroporto internazionale di Capodichino, area arrivi piano terra (di fronte all'Ufficio Informazioni). Il servizio è rivolto ai soli cittadini già in possesso di biglietto aereo. È possibile usufruire del servizio a partire da 48 ore prima dalla data di partenza, si darà priorità alle richieste presentate per le partenze in giornata, a seguire le altre. Se la precedente carta di identità è stata smarrita o se ne è subito il furto sarà necessario presentare la denuncia di smarrimento o di furto ed altro documento di riconoscimento. Se la precedente carta d'identità è deteriorata o scaduta, bisognerà riconsegnare la vecchia carta d'identità, per poter ottenere una nuova emissione per deterioramento è indispensabile che si possa chiaramente vedere la foto e leggere il numero della carta deteriorata. Occorre allegare quattro fototessere. (Ren)