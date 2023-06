Innovazione: a Salerno la II edizione di "Paperless & Digital Awards", il premio delle buone pratiche digitali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buone pratiche da sottolineare anche nella categoria "Pubblica Amministrazione" che vede sfidarsi: 3CLab-Cross Cultural Competence Learning & Education, che lancia il progetto Buddy System, una web app che permette di realizzare match tra studenti buddies (studenti locali) ed incomings (studente internazionali) in base ai loro interessi e preferenze; EAV Srl, che ha digitalizzato il Fascicolo del Personale; GAL Terra è Vita, che porta il suo progetto Local to Glocal, una web application e un'app mobile che puntano a riequilibrare il divario tra fase produttiva e fase commerciale subito dalle filiere agroalimentari e Liceo De Sanctis Salerno che presenta CityTrekk, un'app mobile per mettere a disposizione degli utenti una serie di percorsi nella propria città di trekking urbano. Nella categoria "Strutture Sanitarie" a sfidarsi sono: ECP Srl, che ha introdotto un software che opera nell'ufficio pratiche assicurative, per tracciare il percorso degli operatori intervenuti sulla pratica e identificare le date e gli orari di attività; Kelyon Srl che è impegnata sulla digitalizzazione dell'intero processo di diagnostica molecolare in ambito oncologico, grazie a una piattaforma digitale; La RADA Consorzio cooperative sociali, che presenta il progetto "DIGITAL HEALTHCARE AND LONGEVITY PROVIDER" del gruppo LIFE FOR LIFE, che offre strumenti e adotta politiche per un ripensamento delle scelte gestionali e operative nel modello organizzativo delle strutture residenziali e Villa delle Ginestre che con lo spinoff IamHero (startup innovativa) ha introdotto l'uso di tecnologie di realtà virtuale nella terapia cognitivo-comportamentale dei bambini con ADHD. (segue) (Ren)