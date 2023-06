Cultura: il teatro filosofico di Masullo venerdì al Campania Teatro Festival (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al teatro Trianon Viviani, infine, alle ore 20 va in scena “Chiedete e vi sarà dato”, drammaturgia di Andrea Jimenez, che è anche regista dello spettacolo insieme a Pina Di Gennaro. Dieci donne provenienti da diverse parti del mondo si riuniscono per riflettere sul loro rapporto con il desiderio, il bisogno e il volere. Le donne sono state a lungo viste come uno strumento per realizzare i desideri e le fantasie degli altri, in particolare degli uomini; ma oggi i loro bisogni e desideri, le loro fantasie saranno al centro del palcoscenico. Avranno il coraggio di chiedere. Non è facile come sembra…. “Faccio teatro -scrive l’artista spagnola- con, per e sulle persone che sono in sala, sperando di onorare questo improbabile incontro di persone che altrimenti non si sarebbero mai incontrate. Ci riuniremo per sollevare le domande a cui non è possibile rispondere con le parole. Osare guardare le nostre paure. Abbandonarsi alla tenerezza. Abbracciare la rabbia. Per dare un nome al desiderio. Per farlo accadere. Per credere di nuovo. Osare vedere ed essere visti. Qualunque cosa accada sarà l’unica cosa che sarebbe potuta accadere. Rendiamolo gioioso”. L’evento nasce nell’ambito del progetto “Quartieri di Vita. Life infected with social theatre!”, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, con il sostegno dell’Instituto Cervantes de Napoles e di Eunic Global. (Ren)