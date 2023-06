Pomigliano: fermati due minorenni per l'omicidio del clochard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un decreto di fermo emesso oggi nei confronti di due minorenni (entrambi di 16 anni) gravemente indiziati di omicidio volontario, commesso con l’aggravante dei futili motivi e della crudeltà. Il provvedimento è conseguente ad una ininterrotta attività investigativa, condotta dai reparti operanti a seguito del decesso di Friederick Akwasi Adofo, 40enne ghanese, occorso in ospedale per un grave trauma cranico ed emorragia cerebrale, dopo essere stato soccorso in strada nella notte tra domenica e lunedì. (segue) (Ren)