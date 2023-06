Professioni: siglato protocollo d'intesa tra commercialisti e Arciconfraternita dei Pellegrini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo contenti di aver siglato questo accordo che ci consente di puntare sulla formazione. Avere professionisti formati anche sul piano culturale, solidale e sociale, oltre che dal punto di vista tecnico, ci consente - ha sottolineato Cacace - di portare avanti un modello di società migliore. In quest'ottica offriamo il nostro contributo anche attraverso l'attuazione di diversi progetti per la città di Napoli che hanno come obiettivo la lotta alla dispersione scolastica e l'adozione di misure di sostegno per i giovani e i senza lavoro". Secondo Gianluca Battaglia (consigliere dell'Odcec di Napoli) "il Protocollo spinge la società civile a ergersi a motore dello sviluppo della città senza mai dimenticare chi è più sfortunato o svantaggiato. Unire le competenze e gli aspetti multidisciplinari professionali ponendo l'attenzione per lo sviluppo del territorio per raggiungere obiettivi importanti. L'Arciconfraternita ha oltre 450 anni di anzianità, l'ordine è tra i più moderni e pronti ad accogliere le sfide che il momento economico temporale offre. Coniugare sviluppo e attenzione ai più deboli può contribuire a mitigare le diseguaglianze sociali rappresentando per i nostri iscritti anche nuove opportunità di lavoro". (Ren)