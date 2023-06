Pnrr: De Luca, chi pensa di governare i territori dai ministeri romani è un perfetto idiota

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Stiamo combattendo da anni su due fronti: combattiamo contro l'autonomia differenziata, perchè a me appare come un 'contro-risorgimento', una rottura dell'unità nazionale, peraltro inutile. Ma combatto con altrettanta forza contro i rigurgiti di centralismo: il Pnrr è un esempio classico dell'ottusità burocratica di questo paese, di chi pensa di governare dai ministeri romani i territori. Chi pensa questo è un perfetto idiota, come di mostra il Pnrr". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina, a margine della cerimonia di intitolazione al prof. Roberto Racinaro dell'aula della Conferenza dei Capigruppo del consiglio regionale della Campania. (Ren)