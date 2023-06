Cultura: a Sorrento commemorazione dello scrittore russo Maksim Gorkij

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Sorrento, lo scorso fine settimana è stato ricordato Maksim Gorkij. Lo scrittore, come si legge in una nota dell'ambasciata russa a Roma, ha vissuto in Italia per quasi 19 anni, di cui circa 10 a Sorrento, dove ha fondato una rivista culturale "Sorrentinskaja Pravda". Oltre ai numerosi articoli, ha scritto qui il romanzo "Il caso Artamonov", i tre volumi della "Vita di Klim Samghin", le "Note di diario", diverse opere teatrali, saggi e memorie. Lo scrittore era molto conosciuto anche a Napoli e a Capri. Alla cerimonia, che si tiene ogni anno il 18 giugno, nel giorno della scomparsa dello scrittore, l'attrice Anna Chiara Senatore ha letto alcuni estratti dai racconti di Maksim Gorkij. La commemorazione è stata organizzata dall'Istituto di cultura Torquato Tasso di Sorrento. (Res)