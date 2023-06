Sanità: Fedriga (Regioni), procedere al confronto su Patto per la salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna procedere ad una discussione costruttiva, di confronto, sul Patto per la salute, che riguardi l’organizzazione del Sistema sanitario nazionale. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine della Conferenza che si è svolta oggi a Roma. Si devono affrontare "le criticità sul finanziamento e sulla carenza del personale, che non è solo italiana, ma anche altre regioni europee vivono una carenza di personale sanitario, medico e infermieristico e di operatori sociosanitari’’. Sul Pnrr e la questione relativa alla medicina del territorio, si tratta della "grande sfida del domani’’. Il modello sanitario deve "guardare alla domiciliarità e alle strutture già previste dal Pnrr, che devono essere riempite, altrimenti rischieremmo di non poter garantire a lungo termine le nuove esigenze della salute che si sono sviluppate negli ultimi decenni", ha concluso il presidente. (Rin)