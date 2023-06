Campania: Grimaldi, sanità? De Luca e la sinistra facciano i conti con i disastri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania bocciata ancora una volta. Nel rapporto 'Le performance regionali' del Crea Sanità, Centro per la ricerca economica applicata in sanità, l'ennesima bocciatura della sinistra campana". Cosi Massimo Grimaldi, consigliere regionale del gruppo 'Moderati e Riformisti' del Consiglio regionale della Campania. "Su sei elementi analizzati appropriatezza, equità, sociale, esiti, economico-finanziari, innovazione, il risultato è disastroso, fra i peggiori del Paese. Non basta più dice - 'impegno encomiabile del personale medico ed infermieristico, la disorganizzazione e l'approssimazione di chi dovrebbe decidere ed guidare i processi sta penalizzando oltre ogni aspettativa i cittadini campani". "E' il tempo per il Governatore e la sinistra di fare i conti con questi fatti. Con quelli, certificati da enti terzi e non dalla politica, che raccontano la Campania ultima nella sanità, nei trasporti, nel sostegno alle imprese" conclude. (Ren)