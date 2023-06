Innovazione: a Salerno la II edizione di "Paperless & Digital Awards", il premio delle buone pratiche digitali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella categoria "Startup e Spin-off" si confrontano i seguenti progetti: Cultura Immersiva Srl che mira a valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, come la realtà virtuale; Diskover, che presenta Rewind una soluzione di intelligenza artificiale che si propone di migliorare l'efficienza degli impianti industriali; GAV Projects Srls, che offre servizi immersivi per aziende, grazie all'utilizzo di tecnologie quali realtà virtuale, realtà aumentata, intelligenza artificiale e computer grafica; HO.GU Srls, che offre due tipi di servizi: vendita dei report di informazioni classificate dalla AI su terreni attenzionati dalle aziende aderenti al circuito e scouting dei terreni presenti sulla loro piattaforma; I2T Srl, che presenta Ulisses, telepass dei mari, un dispositivo che digitalizza tutte le operazioni burocratiche di ormeggio; Markeplay Srl, che lancia una piattaforma B2B Saas per creare marketplace specializzati con funzionalità native no-code, senza plugin aggiunti e Minervas, che lancia TruckY, una soluzione che riduce il consumo di combustibile e le emissioni di CO2 fino al 30% in qualsiasi veicolo stradale. Ospite dell'iniziativa (fuori concorso) ci sarà Coderblock, la startup che ha lanciato un suo metaverso per facilitare le connessioni ed aprire nuove opportunità di business. Nella categoria, "Organizzazioni No Profit", a contendersi il premio finale sono: Gruppo Logos, che presenta un'app che fornisce informazioni e risponde a richieste di aiuto e offre consulenze; Moby Dick ETS, che ha lanciato servizi digitali per rispondere alle esigenze informative, formative, di orientamento e comunicazione per Informagiovani Salerno e PformLab, che presenta una piattaforma digitale gratuita PformLab, che agevola il matching tra domanda e offerta di lavoro tramite intelligenza artificiale. (Ren)