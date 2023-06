Cultura: il teatro filosofico di Masullo venerdì al Campania Teatro Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre i “battiti per la bellezza” del 23 giugno al Campania Teatro Festival. A cominciare, nell’ambito della Sezione Sportopera, da “Eraclito e l’orologiaio”, tratto dalla raccolta “Piccolo teatro filosofico” di Aldo Masullo, che va in scena alle 20 al teatro Nuovo per l’interpretazione di Francesco Roccasecca e Claudio di Palma, che ha curato anche la regia. Il grande filosofo, scomparso nel 2020, propose in questo prezioso volume edito da Mursia quattro dialoghi, uno dei quali dedicato al Tempo. All’uomo che vende orologi, “l’Oscuro” insegna che il vivere è patire, sentire, provare e che il segreto è l’azione. Con l’obiettivo di scoprire ignote possibilità di senso. Nella trasposizione scenica il testo originale trova nuova collocazione simbolica nei corpi di un nuotatore ed un cronometrista. Più leggeri sono i pensieri dei due, il motivo della loro contesa e del loro dialogo, mentre il luogo della disputa è il bordo-vasca di una piscina. L’acqua è lì, i suoi reverberi in scena ne confermano il moto e giustificano la più nota affermazione di Eraclito: panta rei. L’acqua resta probabilmente la destinazione finale del pensatore/nuotatore, il suo scorrere sotto le bracciate dello stile libero rappresenta forse la più giusta testimonianza del farsi e disfarsi nel medesimo istante della vita e, perché no, dell’assoluta simultaneità di nascita e morte. (segue) (Ren)