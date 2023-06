Pnrr: domani all'Università Parthenope convegno sulla riforma della contabilità della Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 22 giugno alle ore 9,30 Villa Doria d’Angri ospiterà il convegno “La Riforma della contabilità delle amministrazioni pubbliche nel Pnrr”, con la partecipazione del Ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta e di rappresentanti del mondo accademico, della professione contabile e delle amministrazioni pubbliche destinatarie della Riforma. Il Convegno ha raccolto il patrocinio del comune di Napoli, di Anci Campania, del Consiglio Nazionale e di tutti gli undici Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La Riforma 1.15 del Pnrr prevede l’adozione di un nuovo sistema contabile di tipo economico-patrimoniale, unico per tutte le amministrazioni del nostro Paese, superando le diversità e la frammentazione che hanno finora contraddistinto i vari comparti della pubblica amministrazione. La riforma avrà un impatto sulla contabilità e i bilanci pubblici a partire dal 2025, addirittura dal 2024 per quelle amministrazioni che entreranno nella cosiddetta “sperimentazione”. Ad aprire i lavori sarà il Rettore Antonio Garofalo: “il mondo delle amministrazioni pubbliche richiede strumenti informativi avanzati, che ne assicurino la trasparenza e l’economicità della gestione. La modernizzazione dei sistemi contabili risponde a questa esigenza, sia nella prospettiva degli organi di governo che dei vari soggetti che si relazionano con le amministrazioni pubbliche. Le università in questo campo sono sicuramente una punta avanzata, perché hanno da tempo imboccato la strada indicata dalla riforma contenuta nel PNRR, cioè quella della contabilità economico-patrimoniale. Si tratta ora di consolidare i progressi conseguiti. Abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di promuovere questo evento in collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato. Voglio ricordare – conclude il Rettore - che la Parthenope vanta una tradizione di eccellenza negli studi di ragioneria pubblica ed è l’unica università al mondo ad avere in organico due professori che sono stati componenti dell’IPSASB, l’organismo che statuisce i principi contabili internazionali per il settore pubblico. Questo convegno ci offre anche la possibilità di valorizzare ulteriormente la nostra rete di rapporti con gli attori del territorio, come il mondo della professione contabile e delle autonomie locali, cui va il nostro ringraziamento per il sostegno a questa iniziativa”. Per il professor Mariano D’Amore, docente della Parthenope e presidente dello Standard Setter Board della Ragioneria Generale dello Stato, “il nuovo sistema contabile mira a fornire una rappresentazione completa e attendibile del patrimonio di una qualsiasi amministrazione pubblica. L’obiettivo è conoscere la ricchezza complessivamente amministrata per conto dei cittadini, che si tratti del nostro comune piuttosto che del ministero per il quale lavoriamo. Questo nel tempo cambierà anche il modo di decidere e di controllare l’attività delle nostre amministrazioni, che dovranno rispondere della capacità di preservare il patrimonio amministrato nell’interesse dei contribuenti e di chi si attende di ricevere servizi, oggi e in futuro”.(Ren)