Inps: Osservatorio lavoratori domestici, nel 2022 oltre 76 mila in meno, -7,9 per cento

- Nel 2022 i lavoratori domestici con contributi all’Inps sono stati 894.299, il 7,9 per cento in meno rispetto al 2021 (-76.548 lavoratori). La flessione si presenta dopo gli incrementi del biennio 2020-2021 dovuti ad una spontanea regolarizzazione di rapporti di lavoro per consentire ai lavoratori domestici di recarsi al lavoro durante il periodo di lockdown e all’entrata in vigore del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34 del 19/05/2020) che ha regolamentato l’emersione di rapporti di lavoro irregolari. Fino al 2019, il trend decrescente del numero complessivo dei lavoratori domestici è simile tra maschi e femmine, anche se la composizione per genere evidenzia una netta prevalenza di donne, il cui peso è aumentato nel tempo raggiungendo nel 2019 il valore massimo degli ultimi sei anni (88,6 per cento). E' quanto emerge dall'aggiornamento dell'Osservatorio Lavoratori domestici pubblicato dall'Inps. Con l’incremento di lavoratori del biennio 2020-2021, il peso delle donne è diminuito e nel 2022 si attesta all’86,4 per cento, mentre gli uomini, scendendo nel 2022 sotto le 122mila unità, fanno registrare un decremento di oltre il 18 per cento rispetto al 2021. Il Nord-Ovest è l’area geografica con il maggior numero di lavoratori (30,8 per cento), seguita dal Centro con il 27,2 per cento, dal Nord-Est con il 20,3 per cento, dal Sud con il 12,4 per cento e dalle Isole con il 9,3 per cento. La regione con il maggior numero di lavoratori domestici è la Lombardia con 174.613 lavoratori (19,5 per cento), seguita dal Lazio (13,8 per cento), dall’Emilia Romagna (8,8 per cento) e dalla Toscana (8,7 per cento). In queste quattro regioni si concentra poco più della metà dei lavoratori domestici in Italia. La composizione dei lavoratori per nazionalità evidenzia una forte prevalenza di lavoratori stranieri (69,5 per cento del totale), anche se nel 2022 il numero dei lavoratori stranieri è diminuito dell’8,4 per cento rispetto all’anno precedente. Si registra anche una diminuzione dei lavoratori italiani (-6,6 per cento). (segue) (Rin)