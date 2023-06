Regioni: protocollo d’intesa con ministero Giustizia, più biblioteche nelle carceri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni ha condiviso con il ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria), l’Anci e l’Associazione italiana biblioteche, un “protocollo d’intesa per la promozione e la gestione dei servizi di biblioteca negli istituti penitenziari italiani”. Il protocollo, di durata quinquennale, prevederà eventuali accordi quadro e convenzioni tra i provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria e le amministrazioni regionali o gli enti locali attraverso una rete di integrazione con le biblioteche territoriali presenti. Le attività promosse - si legge in una nota - saranno: accesso al patrimonio librario e multimediale da parte dei detenuti e progressivo incremento dello stesso; valorizzazione degli aspetti multiculturali delle etnie presenti negli Istituti penitenziari; integrazione del servizio interno con le biblioteche del territorio; formazione professionale dei detenuti e del personale incaricato della conduzione del servizio interno; realizzazione di iniziative culturali e integrazione di tali iniziative con il progetto d’Istituto stilato dall’area trattamentale, titolare della gestione del servizio di biblioteca interno. (Com)