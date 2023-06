Agroalimentare: intesa Conferenza Regioni su Organizzazioni comuni dei mercati vino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa della Conferenza delle Regioni allo schema di decreto sulle modalità attuative della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi delle Organizzazioni comuni dei mercati (Ocm) vino” in sede di Conferenza Stato-Regioni. L’Ocm vino è la misura che concede finanziamenti e contributi al settore per la promozione all’estero. L’intesa – si legge in una nota – è con delle specifiche raccomandazioni e richieste. Inoltre si auspica l'attivazione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) dei lavori per la predisposizione dell'avviso nazionale, ribadendo la massima disponibilità in sede tecnica alla definizione dei suoi contenuti. È tra l’altro richiesto di prevedere l’opportunità della partecipazione di almeno due progetti nei bandi regionali, anziché uno, come attualmente previsto e di prevedere dei tempi congrui per le istruttorie delle amministrazioni regionali. Per i progetti multiregionali si chiede di esplicitare che si tratta di opzione da parte di ciascuna Regione. (Com)