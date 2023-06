Professioni: siglato protocollo d'intesa tra commercialisti e Arciconfraternita dei Pellegrini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo siglato un protocollo d'intesa con l'Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli, antica e prestigiosa istituzione della nostra città, per dare vita ad una interazione che ponga in essere una serie di iniziative orientate alla promozione del volontariato e al sostegno di chi ha più bisogno di assistenza. Noi commercialisti abbiamo sempre interagito con il tessuto sociale in cui operiamo mettendo al servizio della comunità e degli enti pubblici le nostre competenze. Con l'accordo odierno, siamo pronti a proseguire su questa strada dando la possibilità ai nostri iscritti di potersi formare anche sul piano sociale che costituisce uno dei capisaldi della nostra professione". Queste le parole di Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, che questa mattina a Palazzo Calabritto ha siglato la collaborazione con l'Arciconfraternita dei Pellegrini rappresentata dal primicerio Giovanni Cacace. (segue) (Ren)