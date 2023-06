Libri: presentato alla Camera "Anno XXXIII dopo Diego" di Maurizio Sansone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo libro è un diario che mette insieme i risultati della squadra e la reazione della città. Parte dall'acquisto di Kvaratskhelia nell'aprile del '22 e arriva alla festa del 4 giugno". L'autore, Maurizio Sansone, ha presentato oggi alla camera dei deputati "Anno XXXIII dopo Diego", la prima pubblicazione in cui viene raccontata per intero la stagione dello scudetto del Napoli dall'inizio alla fine, con la prefazione di Giancarlo Dotto. "Ma non racconta solo la storia della squadra", ha spiegato Sansone - Racconta la storia della città e la sua trasformazione dai tempi di Maradona in una sorta di percorso parallelo. In questi anni Napoli è cresciuta e, paradossalmente, è diventata centro turistico ed economico e ancor di più centro culturale. Addirittura il calcio, che aveva cominciato questo percorso con Maradona, è sembrato l'ultimo settore ad arrivare ai vertici. Ora ci ritroviamo con il calcio e la città che camminano di pari passo". A fare gli onori di casa all'incontro, moderato dal giornalista napoletano Gianluca Agata, Gimmi Cangiano, deputato ed esponente di spicco del Napoli Club Parlamento. "Ci auguriamo che il prossimo anno Maurizio possa scrivere un nuovo libro per lo scudetto o per qualche altro traguardo magari più grande. Già a inizio di legislatura mi sono attivato per continuare con l'esperienza del Napoli Club Parlamento. Abbiamo coinvolto circa 60 tra deputati e senatori, provenienti da otto regioni diverse. E credo, per la prima volta, abbiamo festeggiato fuori dal Parlamento la vittoria dello scudetto. Un successo che è diventato internazionale. Anche a Roma vedo tanti ragazzi e tante persone, spesso turisti stranieri, girare con la maglia del Napoli".Gianni Parrella, di "4Punte", ha spiegato invece la scelta editoriale. "è il primo libro di sport che pubblichiamo. Intanto perché Maurizio ha un curriculum di tutto rispetto, già aver seguito per un periodo il Napoli di Maradona basta e avanza. Ma questo libro ha, inoltre, una chiave di lettura dello sport e del calcio come fenomeno collettivo e un parallelo su come una città e uno sport si evolvono, dai tempi di Maradona a oggi. Dal libro emergono il cuore pulsante di questa città e di questa passione". (Ren)