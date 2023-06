Berlusconi: Patriarca (Fi), da Toscani attacco indegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Le parole di Oliviero Toscani contro Silvio Berlusconi sono indegne e inqualificabili". Lo ha detto Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia e commissaria provinciale del partito azzurro a Napoli. "È inaccettabile – ha aggiunto - che queste affermazioni passino sotto silenzio o vengano bollate come la solita provocazione di Oliviero Toscani perché non c'è nulla di giustificabile o di comprensibile in un atto di violenza verbale come quello appena pronunciato. Attaccare un uomo della statura di Berlusconi, uno statista che ha dato lustro all'imprenditoria e alla politica italiane, soprattutto nel momento in cui questi non è più in grado di difendersi, è un atto meschino. Purtroppo, da anni ormai, Oliviero Toscani ha abbandonato la dimensione artistica per dedicarsi allo sciacallaggio politico. Mi auguro che tutte le forze politiche stigmatizzino le sue parole". "Berlusconi ci ha insegnato che la cultura dell'odio, del rancore, della violenza politica, non vincerà mai. E se anche lui non è più tra noi, questo non impedirà a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e a chi ne ha seguito esempi e insegnamento, di difenderne la memoria e di impedire che azioni miserevoli come quella di Oliviero Toscani inquinino il dibattito politico e avvelenino le coscienze», ha concluso.(Ren)