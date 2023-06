Innovazione: a Salerno la II edizione di "Paperless & Digital Awards", il premio delle buone pratiche digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Premiare le buone pratiche di digitalizzazione per offrire casi di studio ed esempi di come le tecnologie possano contribuire al benessere delle aziende e della società. Questo è l'obiettivo principale della seconda edizione di Paperless & Digital Awards. L'iniziativa, ideata da Nicola Savino, Ceo di Savino Solution Spa e considerato tra i massimi esperti di digitalizzazione a norma dei processi aziendali e documentali, e organizzata da Paperless Network, portale sulla digital transformation, vede la partecipazione di più attori gareggiare in diverse categorie: tra grandi e medie, piccole e micro imprese, pubbliche amministrazioni, startup e spinoff, strutture sanitarie, sia pubbliche che private ed enti no profit. La finalissima che decreterà i vincitori si terrà il 23 giugno a Salerno, presso Palazzo Innovazione e il Castello Arechi (dalle ore 15 in poi). "Già la prima edizione ci aveva stupito per il numero di partecipanti. Nella seconda siamo riusciti a fare ancora meglio, con oltre 60 progetti presentati, di cui 32 sono stati selezionati dalla nostra giuria tecnica per la finale, provenienti da 13 Regioni italiane. Questo dimostra come l'Italia stia facendo grandi progressi verso l'adozione di pratiche digitali, è cresciuta la cultura, ma soprattutto è aumentata la consapevolezza", spiega Nicola Savino, ideatore del premio e CEO di Savino Solution Spa società benefit. Tra i partner dell'iniziativa: Savino Solution, RDS, Wall Street Italia, Sellalab, Studio Torta, Fondazione Saccone, Fondazione Comunica, DigitalMeet, Up2Lab, Palazzo Innovazione, Virvelle e Gruppo Stratego, come partner strategico. (segue) (Ren)