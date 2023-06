Innovazione: a Salerno la II edizione di "Paperless & Digital Awards", il premio delle buone pratiche digitali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 32 i progetti che valutati dal Cts, coordinato da Edoardo Gisolfi (Coordinatore Cts Paperless & Digital Awards), composto da oltre 40 esperti nazionali provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale, confindustriale, degli incubatori e acceleratori certificati. Nella categoria "Grandi e Medie Imprese" concorrono: Gruppo Illiria che ha lanciato un progetto di digital transformation applicato ai distributori automatici; Guerriero Produzione Pelletterie Srl, che ha sviluppato un sistema di monitoraggio e gestione della produzione; Gruppo BCC ICCREA, che presenta una piattaforma di loyalty destinata al mondo bancario; Lascaux Srl, che presenta la sua ASKME SIGN , una soluzione di firma elettronica multipiattaforma; Mare Group Srl, che ha ideato SAX (SYPLA SMART AXLE BOX) un sistema di monitoraggio diagnostico predittivo applicato alle boccole dei carrelli ferroviari; Medea Srl, che è in gara con le sue soluzioni innovative nella diagnostica e infine Scuola Lab che ha creato EDUMAT, una una soluzione rivolta alle scuole primarie e alle scuole per l'infanzia, che integra ambienti virtuali ed interazione fisica per offrire esperienze ludico-didattiche. Nella categoria "Piccole e Micro Imprese" a contendersi il premio finale sono: Actomedia Srl, che presenta Confidently, una piattaforma collaborativa per l'identificazione di fake news; Camera di Mediazione Nazionale Srl, con il progetto "Mediazione paperZERO" da utilizzare per redigere accordi cui la legge (ex art. 12 del decreto 28/10) attribuisce efficacia esecutiva con tempistiche rapidissime e costi contenuti; Evja che ha sviluppato OPI, un sistema di supporto decisionale brevettato e basato su modelli agronomici predittivi; Santoro Grafica Srl che ha realizzato diversi strumenti per digitalizzare la propria attività al fine di ottimizzare le risorse, migliorare l'utilizzo dei materiali e l'ottimizzazione delle lavorazioni, grazie all'implementazione di un sistema informatico integrato; Secretel Service Srl, che ha collaborato con Poste Italiane, fornendo proprie tecnologie brevettate, alla realizzazione del "Progetto Polis" che dà la possibilità agli italiani residenti nei 6933 comuni con meno di 15000 abitanti, dotati di almeno un Ufficio Postale, di fruire agevolmente di tutti i servizi pubblici ; ToProject Srls, che ha ideato MES MIDDLE, software dal quale nasce Middle Logistic, sistema che facilita il controllo dei muletti e Wade World Network Italia Srl che ha lanciato una infrastruttura tecnologica per marketplace, scalabile e sicura. (segue) (Ren)