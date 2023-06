Napoli: Borrelli (Avs), ritrovata tomba romana a Soccavo durante lavori stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre si svolgevano dei lavori su strada, sembra dell'Abc, sarebbe stata scoperta una tomba romana a Napoli in via Giustiniano, proprio dove si trova la fermata Piave della Cumana. "Da stamattina sono sul posto esperti e professionisti per verificare il ritrovamento. Si tratterebbe di una importante scoperta che però ha già causato notevoli disagi alla cittadinanza e potrebbe crearne di ulteriori se il cantiere non sarà chiuso nei tempi previsti. Va verificata rapidamente l'eventuale importanza della scoperta e ridurre il problemi per i residenti", ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli dell'Alleanza Verdi Sinistra. (Ren)