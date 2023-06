Cultura: al Campania Teatro festival si inaugura la mostra sul cinema di Mimmo Palladino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la sezione dedicata ai Progetti Speciali, invece, c’è il terzo appuntamento con “Il Sogno Reale. I Borbone a Napoli”, un progetto di Ruggero Cappuccio a cura di Marco Perillo. Alle 21.30 al Teatrino di Verzura della Villa Floridiana di Napoli, Galatea Ranzi leggerà “Urania” di Linda Dalisi. “Emilia-racconta l’autrice- cammina negli spazi dell’Osservatorio di Capodimonte, aspettando di incontrare un vecchissimo e misterioso custode. La donna è un’astronoma in cerca di risposte e l’incontro con l’arcano custode è periodico e consueto. Lui tarda a presentarsi, non è mai successo. Nel rimanere chiusa oltre l’orario di visita e di lavoro, la donna si imbatte in un bassorilievo che ritrae Urania che incorona Ferdinando di Borbone, e da lì parte una singolare visione e perdita di orientamento che la catapulterà in un viaggio. Inizia una fantasiosa scalinata, in salita verso i sogni, gli astri, il confronto col desiderio tra realizzazione e fallimento, fino a un bivio-scoperta, nel buio assoluto e in assenza di suono”. Altrettanto fantasiosa è la seconda proposta di SportOpera. Alle ore 20 al teatro Nuovo va in scena “Don Decaedro”, di e con Antonio Marfella. Per indagare, con la partecipazione di Giampiero Schiano, su un segmento creativo del cervello che può trasformare il calcio dato a un nocciolo smangiucchiato di pesca e due ruote di una macchina in una straordinaria opportunità per le traiettorie del pensiero. Attraverso un’intervista teatrale al protagonista che ne diventa espressione sana e virtuosa. (segue) (Ren)