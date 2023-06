Invitalia: Nocera, ogni banca si doti di uno sportello dedicato al bando "Io resto al sud"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un'opportunità fondamentale per le imprese e noi, come Nocera Consulting, abbiamo svolto un ruolo importante per molte realtà. In questo caso la difficoltà, però, è costituita dalle banche che fanno fatica a erogare i finanziamenti perché spesso non sono a conoscenza delle condizioni richieste dal bando e dell' istruttoria da mettere in atto". Così, in una nota, il fondatore della Nocera Consulting, società di consulenza specializzata in finanza agevolata, con più di mille domande accettate per il bando per le start up di Invitalia Spa "Io resto al Sud", leader assoluto in Italia nel settore, Raffaele Nocera. "L'appello che vorrei fare - prosegue -, è quello che ogni banca si doti di uno sportello dedicato in modo da velocizzare le operazioni e non far svanire i vantaggi apportati dal bando che rappresenta una manna dal cielo che vogliono realizzare ì propri sogni", conclude Nocera. (Ren)