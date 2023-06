Lavoro: Capone (Ugl) a Salerno, essenziale rafforzare sicurezza - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- "La stagione dei congressi territoriali rappresenta l'occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il #viaggionelfuturo del lavoro. I dati emersi dal Rapporto sugli infortuni mortali sui luoghi di lavoro, collocano la regione Campania fra quelle a rischio più alto, collocandosi al sesto posto. Inoltre, in termini di incidenza, nell'anno 2022 la provincia più a rischio è stata proprio quella di Salerno, con 21 incidenti mortali sul lavoro per 332mila addetti. Per tale ragione, con un impegno da parte della Regione, urge rafforzare i controlli a tutela dei lavoratori, coinvolgendo gli enti locali. Questa strage quotidiana non può essere tollerata, in un Paese avanzato come il nostro". Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale Ugl. (Ren)