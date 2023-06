Whirlpool: Bergamotto, pieno supporto per rilancio sito Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si conferma, qualora ne ricorrano i presupposti, il pieno supporto, con tutti gli strumenti disponibili, per raggiungere l’obiettivo della reindustrializzazione dello stabilimento di via Argine, a Napoli, finalizzato al rilancio del sito ed alla piena salvaguardia e sviluppo occupazionale". Lo ha detto la sottosegretaria alle Imprese ed al made in Italy, Fausta Bergamotto, nell’Aula della Camera, rispondendo ad una interrogazione del Partito democratico sullo stabilimento Whirlpool di Napoli. "Il tavolo su Whirlpool continuerà a riunirsi", ha aggiunto Bergamotto. (Rin)