Napoli: alla casa della Cultura di Pianura il Digital Music Forum con Rosa Chemical - foto

- Si è tenuto oggi alla Casa della Cultura e dei Giovani di Pianura il Digital Music Forum, organizzato dal comune di Napoli alla presenza delle più importanti realtà musicali internazionali. Il Forum è stato una importante occasione di approfondimento dell'evoluzione digitale che ha attraversato l'industria musicale per trasformarla completamente nell'ultimo ventennio, coadiuvato da un'analisi delle ultime tendenze tecnologiche. "Con il Digital Music Forum – ha spiegato Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l'industria della musica e dell'audiovisivo - abbiamo portato con Fimi la Warner, Sony, Universal, YouTube e Giffoni a Napoli a parlare di Music business e delle evoluzioni del settore perché sempre più il progetto Napoli Città della Musica è industria culturale, ma anche attenzione ai giovani e per una città policentrica". A conclusione del Forum, grazie anche alla collaborazione con il media partner radio Kiss Kiss, l'Assessore ai Giovani Chiara Marciani ha avuto modo di discutere insieme a giovani artisti della città e di intervistare il cantante Rosa Chemical. Tanti i temi trattati, dalla passione per la musica e per l'arte all'ascolto dei giovani, del loro linguaggio e dei loro sogni. "Rosa Chemical - ha detto l'Assessore Marciani - ci ha stupito con il suo racconto, con la sua 'rivolta educata'. Una chiacchierata a cuore aperto che ha conquistato tutte e tutti, un grande incoraggiamento a non arrendersi, a perseguire i propri sogni e le proprie passioni".(Ren)