Salerno: Villani (M5S), ambulanze in fila al Ruggi situazione vergognosa

- "Di male in peggio. Sempre più critico il sistema sanitario in Campania. Ogni giorno purtroppo ci tocca vedere sempre le stesse immagini negli ospedali campani. Le immagini della lunga fila di ambulanze all'ingresso del Pronto Soccorso dell'ospedale Ruggi è solo l'ultimo segnale di allarme di una sanità che va a rotoli. Questa situazione rappresenta la manifestazione visibile di problematiche di varia natura che affliggono il sistema sanitario del Salernitano e della Campania nel suo complesso. Una sanità che si sta dissanguando giorno dopo giorno ed una gestione dei Pronto Soccorso drammatica per i cittadini. Si rischia la vita con la chiusura dei pronto soccorso, per non parlare delle barelle che stazionano in ogni struttura ospedaliera. Le carenze nella capacità ospedaliera, la mancanza di personale sanitario adeguato e la carenza di investimenti nella sanità sono solo alcune delle criticità che richiedono un intervento immediato". Lo ha denunciato la coordinatrice del Movimento 5 stelle della provincia di Salerno Virginia Villani. "La popolazione del Salernitano e della Campania merita un sistema sanitario efficiente, affidabile e di alta qualità. È imperativo che le autorità competenti agiscano immediatamente per affrontare le carenze evidenziate e adottare misure concrete per migliorare la situazione. Chi dirige la sanità in regione deve imparare ad ascoltare chi è in prima linea nelle strade e negli ospedali, solo così riusciremo realmente ad uscire da una situazione di totale pericolosità", ha concluso Villani.(Ren)