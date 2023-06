© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania COMUNE Nell'ambito della decima edizione del Premio Nazionale “Amato Lamberti” saranno consegnate tre borse di studio ai vincitori per tesi di laurea magistrale e per tesi di dottorato che riguardano i temi della criminalità organizzata, dei traffici criminali, dei reati ambientali, della corruzione e delle economie illegali, delle vittime delle mafie e delle violenze. Intervengono, tra gli altri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il fondatore e presidente dell'associazione Libera Don Luigi Ciotti. Napoli, Sala Giunta di Palazzo San Giacomo (ore 11.00). (segue) (ren)