Campania: Iannone (FdI), De Luca e amministratori raccontano menzogne su dimensionamento scolastico

"Non ci sarà nessuna chiusura degli istituti scolastici, nessuna soppressione con conseguente sacrificio di alunni, personale docente e personale non docente. La razionalizzazione è un fatto burocratico che riguarda le direzioni didattiche. Lo sa bene De Luca che sta armando una campagna di disinformazione e strumentalizzazione. Qualche amministratore abbocca o vuole abboccare facendo la figura dell'utile ignorante. Non c'è nessun pregiudizio ed è paradossale che a parlare siano quelli di sinistra dopo quello che hanno votato negli scorsi governi. È paradossale sentir parlare di disantropizzazione delle aree interne, di mancanza di personale ATA, di disagi e discriminazioni per i cittadini della parte sud della provincia di Salerno alla luce dell'atteggiamento di De Luca per il quale il Cilento e il Vallo di Diano praticamente non esistono. Sono stati al governo nazionale per dieci anni e al governo della regione per otto anni e sono costretti a raccontare che sei mesi di governo Meloni mettono a rischio il paradiso che avevano realizzato. Sono alla disperazione ma sfociano nel ridicolo". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, commissario regionale del Partito in Campania.