Stellantis: Sarracino e Ruotolo (Pd) ai cancelli di Pomigliano

- "Essere al fianco di chi lotta per difendere il proprio posto di lavoro è un nostro dovere. Per questo motivo, insieme a Sandro Ruotolo, siamo stati questa mattina davanti ai cancelli dello stabilimento Stellantis di Pomigliano per testimoniare ancora una volta la vicinanza del Partito Democratico ai 28 lavoratori il cui futuro continua ad essere a rischio in questo gioco di scatole cinesi mascherate da cessione di ramo d'azienda. In Parlamento, dopo le interrogazioni presentate, continueremo a tenere alta l'attenzione. Riteniamo infatti che vi siano tutte le condizioni affinchè questi lavoratori possano essere riassorbiti da Stellantis assicurandone la continuità occupazionale. Restiamo altrettanto vigili sul futuro industriale di tutti i siti Stellantis, in particolare del Mezzogiorno, per scongiurare una ulteriore desertificazione produttiva in un territorio così complesso e con un tasso di disoccupazione insostenibile". Lo ha scritto su Facebook il deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino. (Ren)