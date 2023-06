Gli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE Conferenza stampa di presentazione di "Tutt' egual song 'e criature", progetto per Scampia ideato da Smean Energy scarl, in collaborazione con la Fondazione Silvia Ruotolo onlus, insieme alla Rete Pangea e inaugurazione della mostra fotografica "Mare Dentro", realizzata dai giovani under 18 del quartiere, studenti dell'istituto scolastico "Ilaria Alpi-Carlo Levi. Il fotografo Oliviero Toscani premierà i migliori progetti della mostra che verrà allestita negli stessi locali dell'Ateneo a Scampia, prima di essere spostata in un "vernissage" presso la scuola Ilaria Alpi-Carlo Levi. Facoltà di Medicina, Università Federico II (ex Vela H), (ore 11.00). (segue) (ren)