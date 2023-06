Napoli: bando per l'aggiudicazione dei lavori di restauro della Galleria Principe di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scade il 13 luglio 2023 il bando per partecipare alla procedura di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva di rilievi e indagini, del coordinamento della sicurezza e della direzione dei relativi lavori, oltre ai servizi opzionali di assistenza archeologica e saggi, comprensiva di eventuali indagini e analisi specialistiche, relativi all'intervento di "Restauro delle Facciate Interne, della Pavimentazione e dei Porticati della Galleria Principe di Napoli" nel comune di Napoli. La procedura è stata indetta per conto del comune di Napoli da Invitalia. L'importo dell'appalto è superiore a 974.100,91 euro (Ren)