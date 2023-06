Whirlpool: Scotto (Pd), bene impegno governo per rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giudico positivamente l'impegno preso stamane dalla sottosegretaria al Mimit, Fausta Bergamotto, di pieno supporto al rilancio dello Stabilimento ex Whirlpool di Via Argine a Napoli, ora rilevato da TeaTek, con tutti gli strumenti utili a disposizione dell'esecutivo. Il governo ha assicurato, rispondendo a una mia interrogazione stamane in Aula, che il prossimo tavolo che sarà convocato con impresa, sindacati, Zes e istituzioni locali e regionali affronterà anche - con il coinvolgimento del ministero del Lavoro - il nodo degli ammortizzatori sociali e il rafforzamento dell'investimento industriale di TeaTek anche di altri attori pubblici. Sarebbe auspicabile in questo quadro una iniziativa che coinvolga ad esempio Invitalia. Pensiamo che siamo davanti a un passo in avanti significativo per chiudere positivamente una vertenza lunga e difficile che ha visto innanzitutto protagonisti i lavoratori dello stabilimento e la città di Napoli". Lo afferma il capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.(Rin)