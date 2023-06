Campania: il 28 giugno question time in consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Emergenza sicurezza al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, richiesta drappello di polizia h24” , “Orario di lavoro al presidio ospedaliero Capilupi di Capri”, Emergenza Peste Suina Africana”: sono tra le interrogazioni, presentate, rispettivamente, dai consiglieri Giovanni Porcelli (Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani) , Maria Muscarà (Gruppo misto) e Tommaso Pellegrino (IV), che saranno discusse in Consiglio Regionale della Campania il 28 giugno 2023 dalle ore 11 alle 13 nel Question Time. Saranno, inoltre, discusse le interrogazioni del capogruppo di FdI Cosimo Amente, sul “Rischio idrogeologico in Campania”, sulla linea ferroviaria Cancello-Benevento ad iniziativa del consigliere Erasmo Mortaruolo, sugli “Ulteriori fondi per le ciclovie campane stanziate dal Piano Generale della Mobilità Ciclistica urbana e extraurbana 2022-2024” della consigliera Muscarà, sulla “Mancata indizione di concorsi pubblici per l’assunzione di pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici da parte delle ASL campane” del consigliere Vincenzo Ciampi (M5S).(Ren)