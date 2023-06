Cultura: al Campania Teatro festival si inaugura la mostra sul cinema di Mimmo Palladino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di cosa hai bisogno per sentirti al sicuro? Cosa desideri? Cosa credi che le generazioni più adulte debbano capire dei giovani? Sono queste le domande alle quali cerca di dare una risposta “Quick Response”, coreografia ideata da Swaantje Gieskes e Valeria Apicella che debutta alle 20 al teatro Trianon Viviani. Cinque ragazze della cooperativa sociale Dedalus hanno esplorato nozioni di coordinazione fisica e reattività a varie velocità. L’impulso al movimento in diversi stati emozionali e la loro intima capacità di rispondere ai tre quesiti, sono stati elementi cardine per sviluppare una nuova consapevolezza di sè stesse. Lo spettacolo nasce nell’ambito del progetto “Quartieri di Vita. Life infected with social theatre!”, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, con il sostegno del Goethe Institut Neapel e di Eunic Global. Continuano, infine, gli appuntamenti con la rassegna “Il cinema giovane” a cura di Roberto D’Avascio per Arcimovie. Alle ore 22.30, sul Prato della Villa Floridiana di Napoli, si potrà assistere a “Ritorno al futuro”, capolavoro del 1985 diretto da Robert Zemeckis. Sul sito campaniateatrofestival.it sono consultabili le promozioni ed è possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli. (Ren)