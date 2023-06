Giornalisti: Laboccetta (Polo Sud), complimenti a Falco e Lucarelli per l'ennesima vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti a Mimmo Falco e Ottavio Lucarelli per l'ennesima vittoria che conferma la bontà del loro operato alla guida dell'Ordine dei Giornalisti della Campania. La fiducia guadagnata sul campo al servizio dei colleghi e a garanzia e tutela della qualità dell'informazione non poteva essere e non è stata scalfita da bizzarri commissariamenti e attacchi pretestuosi. Alla fine la democrazia vince sempre". Lo ha dichiarato l'ex deputato di Napoli e presidente di Polo Sud, Amedeo Laboccetta (Ren)