Turismo: Enit, estate italiana in gran forma, quasi due milioni di arrivi aeroportuali

- Nel periodo estivo i passeggeri aeroportuali attesi in Italia saranno almeno 1.844.000, di cui l’84 per cento di origine internazionale ed il 16 per cento italiana. Sono le stime fornite dall’Agenzia nazionale del turismo (Enit) sui dati Data Appeal e Organizzazione mondiale del turismo (Unwto). A giugno - si legge in una nota - sono attesi almeno 944 mila arrivi, in aumento del +8,6 per cento rispetto al 2022. Già il primo trimestre 2023 ha dato i primi segnali di grande crescita dei flussi: tra gennaio e marzo 2023, il turismo internazionale è aumentato dell’+86 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Hanno viaggiato all’estero circa 235 milioni di turisti. I viaggiatori internazionali in Italia sono circa 15 milioni, con un aumento del +42,0 per cento sul 2022 ed un recupero dell’87,7 per cento sul medesimo periodo del 2019. Si sceglie l’Italia soprattutto come meta di vacanza (30 per cento circa dei viaggiatori) e per motivi di lavoro (21,4 per cento). Ma anche per visitare parenti e amici (14,6 per cento) e per shopping (11,8 per cento). Il 71,7 per cento dei flussi proviene dai Paesi dell’Unione Europea, principalmente da Francia e Germania. Il 18,3 per cento dall’area extra europea, soprattutto dal Regno Unito. Secondo le stime Unwto, nel primo trimestre 2023, gli arrivi internazionali raggiungono l'80 per cento dei livelli pre-pandemia (-20 per cento su gennaio-marzo 2019), sostenuti dai forti risultati in Europa (-10 per cento) e Medio Oriente (+15 per cento). Le prospettive a breve termine sul turismo internazionale, soprattutto nei mesi a ridosso della stagione estiva, superano ampiamente quelle espresse per il 2022. Nel complesso, quasi il 70 per cento degli esperti prevede performance superiori per i viaggi tra maggio e agosto. Il 50 per cento attende un risultato migliore, mentre il 19 per cento è ancora più ottimista. Per scegliere la vacanza i turisti terranno conto soprattutto del buon rapporto qualità-prezzo, con un atteggiamento più cauto nei confronti della spesa, e della vicinanza del luogo di svago da casa, privilegiando tragitti brevi. (segue) (Com)