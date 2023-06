Energia: presentato Sun4U, Federesco, Iclei e Comune di Roma insieme contro povertà energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comprendere la capacità ed il potenziale della città di Roma in termini di produzione di energia da fotovoltaico ed informare i cittadini sulle possibilità offerte dalle Comunità per le energie rinnovabili. Questi gli obiettivi che hanno permesso a Federesco di aggiudicarsi un bando realizzato da Iclei Action Fund, insieme alla Google Foundation, per il progetto Sun4U – Energy For All. Le Comunità per le energie rinnovabili - infatti - rappresentano una chiave di successo per la transizione e possono trasformarsi in un potente strumento di contrasto alla povertà energetica che colpisce ormai il 9 per cento della popolazione italiana. Nel dettaglio, il progetto prevede la rilevazione di tutti i tetti di Roma, in modo da conoscere le potenzialità, e dalla realizzazione di un applicazione per consentire ai cittadini di conoscere quale sia la comunità energetica più comoda a cui aderire. Per questo ultimo obiettivo, il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma digitale in grado di guidare gli utenti nella creazione di Comunità energetiche rinnovabili nella Capitale. Il tutto per superare le principali difficoltà nello sviluppo di questo modello di transizione: aggregazione dei membri; condivisione delle informazioni necessarie a simulare la migliore configurazione Cer; individuazione delle risorse finanziare per la realizzazione dell’impianto. Al fianco di Federesco e del Dipartimento di Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale ci saranno anche Enea, il centro ricerca Citera Sapienza Università di Roma e Federconsumatori Lazio, che metteranno in campo le proprie competenze e le conoscenze del settore. Una forte azione di networking con altre iniziative simili - come quella portata avanti per il progetto europeo Horizon 2020 Sun4All solare per tutti - rafforzerà il progetto aprendo la strada alla replicazione a livello locale, in Italia e in Europa. Il progetto, ha rimarcato il Presidente di Federesco, Claudio Ferrari, mira a “favorire la creazione di Comunità energetiche locali a Roma basate sulla consapevolezza, la fiducia e la solidarietà, includendo i nuclei familiari vulnerabili”. L’applicazione “offrirà strumenti accessibili, risorse e competenze concrete ai cittadini per contribuire alla riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e all’aumento di energia pulita per tutti. Nessuno dovrà più rimanere indietro”, ha concluso. Dal canto suo, Antonia Caruso, del dipartimento politiche sociali del Comune di Roma, ha ricordato come la transizione energetica debba essere “di tutti ed in particolare delle persone più vulnerabili. È una grande sfida sociale” in cui si inserisce Sun4U. (Rin)