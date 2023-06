Sisma 2016: Commissario Castelli, insieme a Gse per ricostruzione sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricostruzione del patrimonio edilizio colpito dal sisma del 2016 “ha sempre fatto molto bene i conti con la transizione ambientale, con l’esigenza che la ricomposizione del tessuto edilizio si sposasse anche con i dogmi ed i dettami di un patrimonio che sapesse essere capace di valorizzare i principi della sostenibilità”. Lo ha detto il Commissario straordinario alla ricostruzione per il sisma del 2016, Guido Castelli, a margine della firma del protocollo d’intesa con il Gse per la ricostruzione “sostenibile”. Gse che per il Commissario “ha avuto ed avrà un ruolo sempre più importante” perché il protocollo “sarà l’occasione per divulgare in maniera significativa le possibilità del conto termico del Gse e per avere un personale con familiarità su queste possibilità. Dunque, ha concluso, ci saranno “più fondi, più efficienza energetica, maggiore sostenibilità ed una maggiore cultura della sostenibilità nella pubblica amministrazione”. (Rin)