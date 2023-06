Napoli: in visita domani la delegazione della National Italian American Foundation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 12, nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi incontrerà una delegazione Niaf, National Italian American Foundation, in visita ufficiale in città. Niaf è un'organizzazione con sede a Washington impegnata, sin dal 1975, per preservare le radici culturali dei cittadini italoamericani che vivono negli Usa. L'incontro nasce dalla comune volontà di avviare un percorso di collaborazione tra la città di Napoli e la Fondazione italoamericana per promuovere e diffondere la cultura italiana, e napoletana in particolare, negli Stati Uniti d'America e creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo economico e sociale. (Ren)