Giornata del Rifugiato: a Napoli giornata di attività interculturali a Palazzo Fuga (2)

- "Ogni anno celebriamo insieme ai migranti questa giornata dall'alto valore simbolico - ha dichiarato l'assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese - una giornata che desideriamo possa essere di festa e di serenità, oltre che di informazione e sensibilizzazione, anche se i recenti naufragi a Cutro e a largo di Pylos, con la perdita di centinaia di bambini e di adulti, ci costringono a riflessioni severe sulla responsabilità collettiva di fronte a quello che è la più grande tragedia del nostro tempo". "Mi sento di richiamare il ruolo dello sport come l'antidoto più forte contro l'emarginazione ed ogni sorta di discriminazione - ha affermato l'assessore Emanuela Ferrante "Lo sport appiana le differenze e ci restituisce il valore della diversità. Ricordando le parole di Nelson Mandela "Lo sport ha il potere di creare speranza dove c'è disperazione. E' più potente dei governi nel rompere le barriere razziali, è capace di ridere in faccia a tutte le discriminazioni". "In questi giorni di grande dolore per i migranti morti nei nostri mari, molti dei quali bambini, la celebrazione della Giornata mondiale del rifugiato assume un valore ancora più rilevante: come dimostrato in occasione degli sbarchi nel nostro porto e nelle attività istituzionali quotidiane, Napoli è una città impegnata in prima fila per un'accoglienza dignitosa delle persone in fuga da guerra, persecuzioni e povertà". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. (Ren)