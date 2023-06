Casa: Consiglio nazionale notariato, a fine 2023 previsto calo acquisti del 10,7 per cento e mutui del 10,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’andamento del mercato immobiliare e dei mutui in Italia, per il 2023 ci si aspetta un calo del mercato del 10,7 per cento rispetto al 2022. La riduzione è generalizzata su prime e seconde case, sia da acquisto tra privati sia da impresa ma i dati nello specifico evidenziano importanti differenze. In merito ai mutui, con tasso di rifinanziamento della Bce nell’Eurozona e stime previsionali degli operatori di mercato, fino a qualche giorno fa, per il 2023 che porteranno al 4 per cento il tasso da giugno a dicembre 2023, si prospetta un calo del numero dei finanziamenti del 10,1 per cento. È quanto reso noto dal Consiglio nazionale del notariato sulla base delle rilevazioni effettuate attraverso i Dati statistici notarili (Dsn). Nei primi due mesi del 2023 si è registrato in Italia un calo del 2,72 per cento del numero delle compravendite di abitazioni rispetto allo stesso periodo del 2022. I mutui per l’acquisto della casa nei primi due mesi del 2023 sono diminuiti del 23,56 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. (Rin)