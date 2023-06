Napoli: al via i lavori al plesso G dell'Istituto Comprensivo Virgilio IV a Scampia - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cominciati i lavori nell'immobile abusivamente occupato dall'ex custode del Plesso G dell'Istituto Comprensivo Virgilio IV, in via Labriola nel quartiere napoletano di Scampia. L'immobile, nel quale erano anche in corso lavori di ristrutturazione non autorizzati, fu sgomberato con l'intervento delle forze dell'ordine nell'aprile 2022, nel corso del quale fu ferito gravemente un ufficiale della Polizia Municipale. "Perseguendo un obiettivo condiviso con Mia Filippone - ha sottolineato l'assessore all'Istruzione Maura Striano - abbiamo mantenuto l'impegno preso con la comunità scolastica e con le famiglie del territorio che ci hanno affiancato e sostenuto in questo percorso. L'ultimo piano del plesso sarà oggetto di importanti lavori di ristrutturazione che ci consentiranno di ricavarne aule e spazi didattici per gli alunni della scuola che attendono da tempo questi spazi. Un ringraziamento particolare all'ufficio tecnico scuola per il costante impegno a servizio della comunità". Per la dirigente scolastica Lucia Vollaro, "oggi è un grande giorno per la nostra c scolastica. È un obiettivo importante, preso a cuore da Mia Filippone e raggiunto grazie alla volontà e all'impegno congiunto dell'assessore Maura Striano, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Napoli, della Municipalità 8 e delle famiglie. È stato un lungo percorso in cui ognuno ha svolto la sua parte. L'unico intento è stato quello di restituire alle famiglie e ai bambini del territorio del lotto G spazi utili alla didattica e al miglioramento dell'offerta formativa. Ringrazio l'assessore Striano, il presidente Nardella e la vicepresidente Distinto della Municipalità 8, l'arch. Ghezzi, l'Ing. Truppa per aver messo a servizio della comunità scolastico la propria professionalità mettendo al centro delle azioni intraprese i bambini e le famiglie del territorio. Un ringraziamento alle mamme del lotto G, ai docenti e al Dsga al personale Ata che hanno creduto in questo traguardo che sembrava impossibile da raggiungere. Oggi coroniamo un sogno".(Ren)